الخرطوم 11 محرم 1444 ه الموافق 09 أغسطس 2022 واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص السودان بإستقرار وأمن القارة الأفريقية، من خلال تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب التي عُقدت في الخرطوم يوم أمس.ولفتت الانتباه إلى انطلاق ورشة عمل الترتيبات الدستورية لمناقشة قضايا تتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية والإطار القانوني والدستوري للإعلان الدستوري المرتقب.وركزت صحف السودان اهتمامها بلقاء وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، بنظيره الفلسطيني اللواء زياد هب الريح أمس، حيث بحثا سُبل تطوير وتعزيز أطر التعاون الأمني بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى//11:37ت م0041