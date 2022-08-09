القنفذة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسقدمت صحة القنفذة خدماتها لـ 7141 مستفيداً، وذلك خلال شهر يوليو للعام الحالي 2022م.وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة 2500 مراجع ، والعيادات الخارجية بمستشفى جنوب القنفذة 1647 مراجعاً, والعيادات الخارجية بمستشفى ثريبان 511, والعيادات الخارجية بمستشفى المظيلف 1065، والعيادات الخارجية بمستشفى نمرة 1418 مراجعاً.// انتهى //11:47ت م0042