عام / أكثر من 7 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة القنفذة
الثلاثاء 1444/1/11 هـ الموافق 2022/08/09 م واس
القنفذة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واس
قدمت صحة القنفذة خدماتها لـ 7141 مستفيداً، وذلك خلال شهر يوليو للعام الحالي 2022م.
وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة 2500 مراجع ، والعيادات الخارجية بمستشفى جنوب القنفذة 1647 مراجعاً, والعيادات الخارجية بمستشفى ثريبان 511, والعيادات الخارجية بمستشفى المظيلف 1065، والعيادات الخارجية بمستشفى نمرة 1418 مراجعاً.
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