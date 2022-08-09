الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسينظم برنامج الاستثمار الاجتماعي في مؤسسة الملك خالد، سلسلة ورش تعريفية متخصصة لمنحة الفرص الخضراء؛ بدءاً من يوم الأحد المقبل 14 أغسطس الجاري حيث تقام في 3 مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.وتستهدف الورش، المنظمات والمنشآت غير الهادفة للربح والمهتمة في تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية توفر فرصاً خضراء للفئات الأقل دخلاً في المجتمع، بمشاركة متخصصين في مجال البيئة وحمايتها لشرح مفهوم الاقتصاد الأخضر وتسليط الضوء على الوظائف الخضراء المتوفرة في القطاعات الاقتصادية داخل المملكة.وكانت مؤسسة الملك خالد قد أعلنت عن منحة الفرص الخضراء مطلع شهر يونيو الماضي لدعم المشاريع التي تحقق الوظائف ومصادر الدخل والمشاريع الإنتاجية والريادة الاجتماعية والبيئية في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتساعد في الحفاظ على البيئة، مثل فرص العمل في مجالات إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والزراعة العضوية أو المستدامة، والحد من هدر الغذاء، ومكافحة التصحر والتشجير، والاستهلاك الرشيد للمياه والموارد، وغيرها.يُشار إلى أن مؤسسة الملك خالد تركز على منهج التنمية المستدامة طويلة الأجل في تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتسعى إلى توسيع استثماراتها ومشاريعها وإسهاماتها في مجالات الاستدامة وحماية البيئة مواكبةً لمبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.// انتهى //12:06ت م0047