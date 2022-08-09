الهفوف 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد خدماتها لـ134242 مستفيداً، وذلك خلال الـ6 أشهر الماضية للعام 2022م.وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 72704 مستفيدين، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ61538 مستفيداً وعدد المنومين 6410 مرضى, كما تم إجراء 5570 عملية جراحية وذلك خلال الفترة نفسها .من جانب أخر نجح بفضل الله الفريق الطبي في وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى في إنقاذ قدم مريض من البتر كان مصاباً بجلطات حادة في أوردة الطرف السفلي الأيمن .// انتهى //12:08ت م0048