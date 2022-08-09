تبوك 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، ومحافظي المحافظات بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وأشار سموه إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا ) التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويشرف عليها سمو ولي العهد - حفظهما الله - التي ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة وستعود بالنفع على الوطن والمواطن, مؤكداً سموه بهذا الخصوص على دور المحافظين وخاصة في المحافظات الساحلية بالمنطقة بأهمية التعاون مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل أعمالهم.وتطرق سموه في حديثه للمواطنين إلى ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضية من أمطار الخير والبركة التي شملت معظم أرجاء المنطقة، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من مختلف الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، مثنياً على ماقامت به إدارة كهرباء تبوك من أعمال وجهود لمعالجة الأعطال التي حصلت نتيجة سرعة الرياح, سائلاً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .// انتهى //12:14ت م0049