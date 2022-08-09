عام / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة
الثلاثاء 1444/1/11 هـ الموافق 2022/08/09 م واس
حائل 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عواد بن تركي الشمري.
ونوه سموه خلال الاستقبال بدور الرئاسة في خدمة المواطنين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته نوه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بالدعم والمساندة التي يلقاها الفرع من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأداء مهامه المناطة به.
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12:18ت م
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