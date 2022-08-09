عام / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

الثلاثاء 1444/1/11 هـ الموافق 2022/08/09 م واس
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حائل 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ‏بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عواد بن تركي الشمري.‏
ونوه سموه خلال الاستقبال بدور الرئاسة في ‏خدمة المواطنين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته نوه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بالدعم والمساندة ‏التي يلقاها الفرع من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأداء مهامه المناطة به.
// انتهى //
12:18ت م
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