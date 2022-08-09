حائل 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ‏بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عواد بن تركي الشمري.‏ونوه سموه خلال الاستقبال بدور الرئاسة في ‏خدمة المواطنين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.من جهته نوه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بالدعم والمساندة ‏التي يلقاها الفرع من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأداء مهامه المناطة به.// انتهى //12:18ت م0050