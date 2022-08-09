جدة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسدعا معهد البنك الإسلامي للتنمية الأفراد والمؤسسات إلى الترشيحات لجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز المؤثر في الاقتصاد الإسلامي لعام 1444 هـ (2023).ويركز الترشيح على فئة إنجاز حلول التنمية لتقدير ومكافأة وتشجيع المشاريع الإبداعية التي تحل بنجاح التحديات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.وتأتي الجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، و70 ألف دولار أمريكي للمركز الثاني، و30 ألف دولار أمريكي للمركز الثالث.كما دعا المعهد إلى التقديم أو الترشيح من خلال خطوتين تبدأ من خلال زيارة موقع بوابة جائزة IsDB, وتأتي الخطوة الأولى تسجيل المرشح / مقدم الطلب، في موعد أقصاه 11 ديسمبر 2022، والخطوة الثانية هي أن يقوم المرشح / مقدم الطلب بتحميل تفاصيل استمارة الترشيح وأي ملفات ذات صلة قبل 20 ديسمبر 2022.يذكر أنه سيتم تكريم الفائز بالجائزة والوصيف في حفل خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023 في موعد يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.// انتهى //13:12ت م0064