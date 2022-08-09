أبها 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبلت جامعة بيشة أكثر من 15500 طلب للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444 هـ.وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور فارس القرشي أن العدد الإجمالي لطلبات القبول بلغ 15568 طلبًا إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول ستعلن غدًا الأربعاء.واكد القرشي أن بعد بث نتائج ترشيح المرحلة الأولى على حساب الطالب/الطالبة ستكون هناك مهلة 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية، مضيفًا أن المرحلة الثانية سيتم بث نتائج الترشيح الخاصة بها على حساب الطالب/الطالبة يوم السبت الموافق 15 محرم 1444هـ وسيكون أمام الطالب/الطالبة مهلة 48 ساعة أيضًا للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية.// انتهى //13:23ت م0066