الكويت 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 8ر1 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7715 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1ر262 مليون سهم عبر 12163 صفقة نقدية بقيمة 12ر50 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 5ر9 نقاط ليبلغ مستوى 14ر5893 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 % من خلال تداول 7ر181 مليون سهم عبر 6233 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 % ما يعادل 4ر6 نقاط لينهي تداولته 36ر8594 نقطة جراء تداول 3ر80 مليون سهم عبر 5930 صفقة بقيمة 11ر36 مليون دينار.// انتهى //13:25ت م0068