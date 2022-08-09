الخرج 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساطلقت جمعيتي " عناية الصحية " و"عيوني الصحية" أمس بمحافظة الخرج حملة وقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكر، بهدف تقدم خدمات الفحص الوقائي كقياس الضغط والسكر، وفحص صحة البصر ، وفحص المؤشرات الحيوية والتوجيه بالتوصيات الطبية اللازمة.ووزعت الحملة نشاطها الجغرافي على مدى ثلاثة أيام في ممشى الملك سلمان، ومجمع الحديثي مول، والواحة مول، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً بهدف رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتقديم الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة لهم.وتأتي الحملة إسهامًا في تعزيز صحة المجتمع ووقايتة من الأمراض المختلفة ووتقليل الأمراض المزمنة كالسمنة والضغط والسكري وغيرها، فضلاً عن الإسهام في تعزيز التنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي.// انتهى //13:31ت م0069