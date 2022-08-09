باماكو 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسقتل 17 جندياً مالياً وأربعة مدنيين في هجوم نفذه مسلحون بالقرب من بلدة تيسيت في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.وأفاد الجيش المالي في بيان اليوم أن تسعة جنود آخرين فقدوا كما تعرضت مركبات ومعدات عسكرية للتدمير, مشتبها في وقوف تنظيم داعش الإرهابي وراء الهجوم.وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش ردت على الهجوم وقتلت سبعة على الأقل من المهاجمين.// انتهى //13:34ت م0072