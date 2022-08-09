جيزان 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي.وقدم سموه التهنئة لمدير تعليم صبيا بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم صبيا، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعم المشاريع التعليمية والنهوض بمسيرة التعليم بالمنطقة، والعمل على تطوير وتنمية المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات والسعي نحو إبرازها وتشجيعها، والعمل على ما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، نحو توفير بيئة تعليمية متطورة وملائمة.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات بالمدارس التابعة للإدارة وكل ما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم، والوصول بها للمشاركات العالمية من خلال استثمار المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات وتوجيهها التوجيه الأمثل.// انتهى //13:34ت م0073