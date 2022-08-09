مقديشو 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسسيطر الجيش الصومالي على بلدات تابعة لمدينتي متبان ومحاس في محافظة هييران بولاية هيرشبيلي كانت تحت سيطرة ميليشيا الشباب الإرهابية.وذكر محافظ إقليم هيران علي جيتي عثمان الذي قاد العملية مساء أمس أن الجيش أحكم قبضته على بوكور ولصبان وعماد وبغدة وقبنو وقرى صغيرة أخرى.وكانت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإثيوبي استهدفت قواعد حركة الشباب في تلك المناطق قبل وصول القوات الصومالية إليها.// انتهى //13:41ت م0076