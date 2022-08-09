بريدة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية دور القطاع غير الربحي في تنمية المجتمع انطلاقا من رؤية المملكة 2030، من خلال تنظيم البرامج التي تخدم جميع فئات المجتمع، وتترجم الدعم السخي للقيادة الحكيمة - أعزها الله -.جاء ذلك بعد أن تسلم سموه التقرير السنوي لجمعية التنمية الأهلية بمحافظة البكيرية، خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله أبو سباع، ومحافظ البكيرية محمد العريفي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عمر الفريح.واستمع سموه لشرح موجز عن البرامج التدريبية والمناسبات الوطنية والاجتماعية التي نفذتها الجمعية خلال العام الماضي.// انتهى //13:47ت م0078