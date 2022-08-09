الأحساء 11 محرم 1444هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة الإدارية بالمحافظة الشيخ عبدالله بن محمد الودعاني.واستمع سموه لشرح عن أبرز أعمال وإنجازات المحكمة وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات، منوهًا بالدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ودور جهاز المحكمة الإدارية، وأهمية الحرص على التطوير الدائم لأداء العمل في جميع المرافق القضائية والإدارية، وتقديم كافة الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة.// انتهى //14:38ت م0087