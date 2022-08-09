كمبالا 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود الذي يجري حالياً زيارة رسمية إلى أوغندا تستمر ثلاثة أيام.وناقش الرئيسان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين والاستقرار والمصالح المشتركة على المستوى القاري.وسيشارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أثناء وجوده في أوغندا في أعمال المنتدى الاقتصادي الصومالي-الأوغندي.// انتهى //14:40ت م0089