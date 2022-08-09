إسلام آباد 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية إلى جانب استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين، واتفاقهما على العمل بشكل وثيق لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.// انتهى //14:46ت م0091