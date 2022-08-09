الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبلت شركة المياه الوطنية الأسبوع الماضي متدربي برنامج "إعداد" النسخة الثانية 2022، وذلك ضمن مسؤولياتها المجتمعية واهتمامها بتمكين الشباب والشابات من خلال البرنامج الذي يستهدف تأهيل الخريجين والخريجات للدخول في سوق العمل السعودي، إذ أبرمت معهم عقوداً تدريبية لمدة (6) أشهر في مناطق المملكة المختلفة.وأوضحت الشركة أن (إعداد) سيُكسب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة في الجوانب الفنية، والتشغيلية والمالية، والتنظيمية عبر التدريب على رأس العمل، كما سيحصل المتدربون على العديد من الدورات التأهيلية في قطاع المياه، وسوق العمل، ومجال المهارات السلوكية، والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب ومتدربة، تحت إشراف جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستوى المتدربين في المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل.وأشارت إلى أن المتدربين سيلتحقون بجميع قطاعات الشركة في مناطق المملكة المختلفة، تحت إشراف ومتابعة مشرفين أصحاب خبرة، كما سينتقل كل متدرب إلى تخصصه حسب خطة التدريب الزمني والعملي خلال مدة البرنامج.وكانت المياه الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أن برنامج "إعداد" سيكون لمدة (6) أشهر لعدد 100 متدرب للحاصلين على درجة البكالوريوس، كما سيتم منحهم مكافأة شهرية بمبلغ 5000 ريال شهريًا، بالإضافة إلى تأمين طبي.ويأتي برنامج إعداد ضمن مسارين، هما: المسار العام، والمسار التخصصي، إذ سيشمل المسار العام تنمية المهارات السلوكية، والإدارية وتطويرها لدى جميع المشاركين، أما المسار التخصصي فسيكون حسب تخصصاتهم الجامعية، ويشمل برامج تنمية المهارات الفنية التخصصية وتطويرها، منها إنتاج المياه المعالجة وتوزيعها، تخطيط الصيانة وجدولتها، ومعايير إدارة السلامة والصحة المهنية لدى المتدربين.// انتهى //14:48ت م0092