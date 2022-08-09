أبها 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس، فعالية "مرسام" التشكيلية للأطفال واستمرت ثلاثة أيام، ضمن البرنامج الصيفي.واستهدفت الفعالية الأعمار من ( ٧-١١ عاماً), وذلك بهدف تنمية مهاراتهم الفنية وفق أسلوب وتطبيق عملي يشرف عليه متخصصون في الفنون التشكيلية.وطرحت الأسس الفنية البسيطة في الرسم باستخدام المرسام فقط من خلال أساليب مبسطة وممتعة، وذلك لتعزيز مهارات الموهوبين بالمحاكاة والبحث والتجربة دون خوف من الأخطاء بل والتعلم من خلالها.// انتهى //14:50ت م0093