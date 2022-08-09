الدوحة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 44.39 نقطة، أي ما نسبته 0.33%، ليصل إلى 13 ألفاً و518.81 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 247 مليوناً و843 ألفاً و408 أسهم، بقيمة 688 مليوناً و302 ألفاً و586.809 ريالاً، نتيجة تنفيذ 21260 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //14:52ت م0094