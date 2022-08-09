جيزان 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسشهدت منطقة جازان خلال الأسبوع الحالي هطول كثيف للمطر وجريان للسيول وهبوب نسمات عليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الكبار والصغار من أهالي المنطقة والزائرين لها.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة ، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الماتعة بمتنزهات وشواطئ المنطقة.// انتهى //15:02ت م0097