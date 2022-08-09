الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة أهمية المعالجة العاجلة لحالات التشوه البصري في المنطقة وتقييم المشهد الحضري بمستوى عالي يعبر عن المكانة الخاصة للعاصمة الرياض.جاء ذلك خلال ترؤس سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم اجتماعاً لعرض خطة الرياض لمعالجة التشوهات البصرية بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وأعضاء فريق المشهد الحضري بأمانة المنطقة.واستمع سموه إلى شرح عن الرؤية العامة للمشهد الحضري في مدينة الرياض والأعمال والإنجازات خلال العام الماضي وتحديد جوانب التحسين والمعالجة وتقديم الحلول العاجلة والحوكمة الخاصة لها.كما جرى استعراض نسب الإنجاز في التقارير الميدانية لمعالجة التشوهات البصرية الواردة من إمارة منطقة الرياض ورفع كفاءة العمل التشغيلية ، فيما حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.// انتهى //15:03ت م0098