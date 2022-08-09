الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسنفَّذ مركز البحوث والتواصل المعرفي عددًا من البرامج في إندونيسيا، إذ شارك في اللقاء التشاوري الذي استضافته إدارة المناهج التعليمية في وزارة الشؤون الدينية بإندونيسيا, والذي ضمَّ رئيس إدارة المناهج والتقويم، ورئيسة إدارة شؤون الطلاب، ورئيس إدارة المؤسسات والتعاون، إضافةً إلى مشرفة إعداد مناهج المرحلة الابتدائية، ورئيس مركز الشرق للحوار والحضارة.واستعرض اللقاء الذي عُقِد في مقر إدارة المناهج التعليمية للغة العربية في وزارة الشؤون الدينية بجاكرتا أدوات تطوير تعليم اللغة العربية في إندونيسيا ووسائله، وابتكار مسارات عملية تسهم في تعميق حضور اللغة العربية، وتكثيف استخدامها في الأنشطة المدرسية على المستوى الوطني في إندونيسيا، وتكوين بيئة لغوية تستخدم اللغة العربية، وتساعد على تطوير مستوى الأداء اللغوي للطلاب في المدارس الإندونيسية.كما شارك المركز في لقاء رؤساء أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية الحكومية الذي نظمته جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية في مدينة بنجرماسين بكلمنتان الجنوبية، وشارك فيه أربعون قسمًا من أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية الحكومية.وعرض المركز في اللقاء مقترَحًا للشراكة بين المركز والجامعات الإندونيسية لإنشاء مشروع مشترك للترجمة من العربية إلى الإندونيسية، ومن الإندونيسية إلى العربية؛ للإسهام في التواصل الثقافي بين المجتمعين السعودي والإندونيسي.و شارك في تنظيم دورة تدريبية لتطوير المهارات اللغوية ومهارات تعليمها، حضرها عدد من المحاضرين ومدرسي اللغة العربية في المعاهد والمدارس الإندونيسية وطلاب الدراسات العليا، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات في أنتساري الإسلامية الحكومية بمدينة بنجرماسين في كلمنتان الجنوبية.// انتهى//16:05ت م0109