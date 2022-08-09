الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأقامت الهيئة السعودية للمقاولين اليوم، الجزء الأول من مؤتمر تحديّات قطاع المقاولات الافتراضي بعنوان: "حصر التحديّات"؛ وذلك بهدف تحديد جميع التحديّات المحتملة في القطاع، ثمّ البحث عن الحلول مع الجهات ذات العلاقة وتقديمها في الجزء الثاني من المؤتمر لتذليل العقبات وإزالة المعوّقات التي تواجه المقاولين.وناقشت جلسات المؤتمر كل ما يتعلق بالتحديّات الحاليّة والمحتملة للقطاع مع الحضور، بدءًا بمرحلة التسجيل والتأهيل للمقاولين، مرورًا بمراحل إنشاء الشركة، وتطوير الأعمال، والتّقدم للعطاءات في المشاريع، وتخطيط المشروع، والتجهيز وبدء تنفيذ الأعمال، انتهاءً بمرحلة تسليم المشروع.ويأتي مؤتمر تحديّات قطاع المقاولات بجزأيه الأول والثاني، انطلاقًا من الدور الإستراتيجي الذي تقوم به الهيئة لدعم وتطوير قطاع المقاولات؛ ليُتاح للمقاولين إبداء الصعوبات والتحديّات وحصرها في الجزء الأول، ولتقدّم الهيئة أفضل الحلول لتلك المعوّقات بعد تحليلها ودراستها مع الجهات المعنية والخبراء في المجال واستضافتهم في الجزء الثاني من المؤتمر المقرر إقامته في شهر أكتوبر من عام 2022.يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.// انتهى //16:06ت م0110