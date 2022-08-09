الدمام 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ أعمال تأهيل وإعادة سفلتة شوارع أحياء الخزامى والجسر وقرطبة بمحافظة الخبر، ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطوير الأحياء السكنية، وضمن إستراتيجية الأمانة لصيانة الطرق والشوارع بالمنطقة.وشملت الأعمال في حي الخزامى المنطقة المحصورة ما بين طريق الملك خالد بن عبد العزيز حتى نهاية المربع، وما بين شارع النعمان بن حارثة وشارع 14، حيث تم البدء بكشط الشوارع الواقعة في النطاق المحدد.وفي حي الجسر بدأت أعمال كشط وسفلتة المربع المحصور ما بين شارع عبد الرحمن بن معاذ وطريق الملك فهد وطريق مجلس التعاون وشارع فخر الدين بن سلام، أما في حي قرطبة فقد بدأت أعمال كشط وسفلتة المربع المحصور ما بين شارع أحمد بن حنبل وشارع الشوكاني وشارع النووي وطريق الأمير سلطان.وأكدت الأمانة استمرار أعمال الصيانة أحياء الخبر وفق المواصفات والمعايير المعتمدة؛ لتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.// انتهى //16:06ت م0111