عمّان 11 محرم 1443 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز اليوم بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، وأكدَا الحرص على تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.وأكد رئيس مجلس الأعيان الأردني دعم بلاده للجهود العربية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وينهي معاناة الشعب اليمني ويُلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.من جهته، استعرض وزير الخارجية اليمني الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة اليمنية، ويعيد لليمن أمنه واستقراره.// انتهى //16:23ت م0112