الدمام 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع الدوري المرئي برؤساء البلديات التابعة للأمانة؛ لمناقشة خطة تحسين المشهد الحضري، ومؤشرات القياس لإنجازات عدد من البلديات لخطة المعالجة، التي تهدف بدورها إلى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، بالإضافة لإنجازات عدد من الإدارات التابعة، وذلك بمقر الأمانة.واستهل الاجتماع بعرض غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري لوكالة التعمير والمشاريع، حيث اشتمل على الإنجاز الشهري لتحسين المشهد الحضري لشهر يوليو، وتضمن إصلاح (54.560) مترًا مربعًا من حفر الشوارع، ودهان (85.104) مترًا طوليًا من الأرصفة، وإزالة (66.190) مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح (110) من محولات الكهرباء، وإزالة (277) لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح وتأهيل (457.042) مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (479) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (52) واجهة للمباني والمحال، ومعالجة وضع (4216) حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة (21) حوشًا واستراحة ومخيمات عشوائية، وإزالة (64) مظلةً وهنجرًا داخل الأحياء، وتنسيق وزراعة (154.470) من الأشجار والورود.بعدها، استُعرِضت خطط معالجة التشوه البصري لبلديات: محافظة الجبيل، ومحافظة بقيق، ومحافظة القرية العليا، حيث تضمنت: معالجات مخلفات البناء والهدم، والكتابات المشوهة للجدران، وإزالة السيارات التالفة، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، بالإضافة لمعالجة وضع الحاويات؛ من أجل تحسين المشهد الحضري لجعلها بيئة حضارية، ومواكبة ما تعيشه المنطقة والمحافظات من تطور وازدهار حضاري، وتطبيق الأنظمة والعقوبات المنصوص عليها للحد من تجاوزات المخالفين.تلاها عرض "نظام المعاملات الإدارية" لوكالة التحول الرقمي والمدن الذكية، حيث تضمن إجمالي المعاملات المنجزة في أمانة المنطقة الشرقية منذ بدء النظام في 1442/1/1ھـ، حيث بلغت المعاملات المنجزة (217.076) معاملة.كما استعرضت المنجزات الأسبوعية لنظام الاتصالات الإدارية، والتقارير الخاصة بالإدارات لمتابعة المعاملات (المنجزة – المتأخرة). كما اطلع معاليه على نظام خدمة العملاء وأهم الأهداف المرجوة، وناقش إحصائيات خدمة العملاء التي تضمنت عدد الطلبات التي بلغت في 2022م (10.688) طلبًا.وفي ختام الاجتماع، شدد معاليه على إلزامية تكرار تعميم استخدام نماذج الإغلاقات التي اعتمدتها أمانة المنطقة الشرقية، حيث أُعِدَّت لجميع البلديات التابعة والمرتبطة لبدء استخدامها.// انتهى //16:25ت م0113