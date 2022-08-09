عمّان 11 محرم 1443 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسبلغت قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو الماضي 1.54 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة.وتوزعت قيمة المساعدات الخارجية -بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية- على منح بقيمة 187.5 مليون دولار، قروض ميسرة بقيمة 1.1 مليار دولار؛ لدعم الموازنة العامة للدولة، ولتمويل مشاريع ذات أولوية في قطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل والتوظيف والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية، إضافة إلى منح إضافية موجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 252.5 مليون دولار.// انتهى //16:25ت م0114