جيزان 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسنظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في المركز الثقافي بجازان اليوم، ورشة عمل إعلامية لتسليط الضوء على التمرين التعبوي "استجابة ٩" لتنفيذ "فرضية" الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمنطقة جازان، حيث ستُنفَّذ في 24 - 25 من شهر محرم الحالي.وتهدف الورشة إلى إبراز الجهود وجاهزية القطاعات المشاركة في الفرضية، وبث رسائل إعلامية حول جاهزية المملكة للتعامل مع الأزمات والكوارث، خاصةً البحرية والطوارئ البيئية على اختلافها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التلوث ونتائج الحوادث البيئية، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بأزمات البيئة البحرية، إضافة إلى رفع الجاهزية الإعلامية وتدريب الإعلاميين على تغطية الفرضية وتسهيل مهامهم.// انتهى //16:29ت م0116