لندن 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسحذر خبراء الأرصاد الجوية اليوم من أن المملكة المتحدة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، حيث من المحتمل أن تصل إلى 35 درجة مئوية يومَيْ الجمعة والسبت، كما من المتوقع أن يستمر الطقس الحار لمدة أطول.وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيرًا صحيًا من المستوى البرتقالي، بدأ ظهر اليوم 9 أغسطس حتى مساء يوم الأحد 14 أغسطس؛ لمساعدة العاملين في الرعاية الصحية على إدارة مدد الحرارة الشديدة.الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة شهدت خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما دفع شركات القطارات إلى إلغاء بعض خدماتها، والسلطات الصحية إلى نشر مزيدٍ من سيارات الإسعاف.// انتهى //16:29ت م0118