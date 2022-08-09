الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في مكتبه بالرياض، دولة رئيس وزراء جمهورية فانواتو بوب لوقمان، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في عدة مجالات.حضر اللقاء من وزارة الطاقة الدكتور ياسر بن عبدالكريم التركي, ومشعل بن ماجد الذكير, وفواز بن عبدالقادر المزروع, وإياد بن علي الجبران, ويحيى بن عبداللطيف خوجه.// انتهى //16:35ت م0120