الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022م من انتزاع 1.063 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 29 لغمًا مضادًا للأفراد و300 لغم مضاد للدبابات، و723 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.ونزع فريق "مسام" 179 لغمًا مضادًا للدبابات و692 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع الفريق عبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و39 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وفي محافظة مأرب، نُزِعت 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتان غير متفجرتين في مديرية الوادي، ونُزِع 20 لغمًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب.وفي محافظة شبوة، نزع فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و13 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة و7 عبوات ناسفة في مديرية عين، و12 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عسيلان.كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و13 لغمًا مضادًا للدبابات و23 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، و5 ألغام مضادة للأفراد و34 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوتين ناسفتين في مديرية ذباب.فيصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 353 ألفًا و378 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.//انتهى//16:36ت م0121