الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 31 يونيو حتى 6 أغسطس 2022م , 145,051,000 عملية ، بقيمة 10.803.070.000 ريال، مقابل 11.422.332.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.546.000 بقيمة 694.387.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.110.000 بقيمة 366.694.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 91.000 بقيمة 102.216.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 774.000 بقيمة 259.332.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.307.000 بقيمة 709.057.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.681.000 بقيمة 733.945.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.018.000 بقيمة 301.599.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 747.000 بقيمة 269.055.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.188.000 بقيمة 96.579.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 214.000 بقيمة 206.733.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17.726.000 بقيمة 1.27.556.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.939.000 بقيمة 266.165.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 42.092.000 بقيمة 1.620.886.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 33.844.000 بقيمة 1.609.983.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 454.000 بقيمة 93.721.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.033.000 بقيمة 621.820.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 18.288.000 بقيمة 1.623.341.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 37.525.000 بقيمة 3.203.027.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.975.000 بقيمة 409.904.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.254.000 بقيمة 403.399.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.999.000 بقيمة 190.393.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.817.000 بقيمة 187.130.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.336.000 بقيمة 229.367.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.503.000 بقيمة 264.025.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.126.000 بقيمة 302.949.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.263.000 بقيمة 543.389.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.144.000 بقيمة 1.685.172.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 53.109.000 بقيمة 30384.315.000 ريال.// انتهى //17:08ت م0125