أبوظبي 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية زامبيا ستانلي كاكوبو الذي يزور الإمارات حالياً.واستُعرِضت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.// انتهى //17:24ت م0127