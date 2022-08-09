القاهرة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مستوى 665.39 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.7 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% مسجلاً 9968.88 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.64% ليصل إلى 1998.15 نقطة.وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد 0.69% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 2917.68 نقطة.// انتهى //18:11ت م0131