طرابلس 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسعثرت السلطات الليبية اليوم، على عدد من الجثامين ماتوا عطشًا بصحراء جنوب شرق ليبيا بمسار الحدود الليبية - السودانية.وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأنه من المرجح أن تكون هذه الجثث لمهاجرين تعطلت بهم الشاحنة التي تقلهم.وكان جهاز الإسعاف الليبي بمنطقة الكفرة جنوب البلاد قد سجل العديد من الحوادث المميتة المماثلة التي راح ضحيتها عشرات القتلى في رحلات الهجرة الشرعية وغير الشرعية من عدة دول أفريقية إلى ليبيا.// انتهى //18:13ت م0132