الجزائر 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأعربت الجزائر عن ارتياحها، إثر توقيع السلطات التشادية والجماعات والحركات المسلحة، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بأنجامينا.وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم، أن الجزائر تابعت بارتياح كبير، توقيع السلطات التشادية وعدد من الجماعات والحركات المسلحة، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بأنجامينا من أجل سلام دائم بجمهورية تشاد".ودعت الوزارة الفاعلين التشاديين إلى إنجاح هذا الاتفاق وطي صفحة الانقسامات بين الأشقاء والعنف من أجل العمل معا على تجسيد أهداف المرحلة الانتقالية الجارية لا سيما في مجال الاستقرار والتنمية والحكم الراشد.// انتهى //18:15ت م0133