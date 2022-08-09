واشنطن 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم في بريتوريا، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الدائمة بين البلدين، وتعزيز الأولويات العالمية المشتركة من خلال الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، إلى جانب بحث دور جنوب أفريقيا للتقدم العالمي بشأن مكافحة فيروس كوفيد 19، والمناخ.// انتهى //18:17ت م0134