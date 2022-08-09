الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسنظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أسبوع الصناعة، استضافت من خلاله العديد من كبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال عبر أكثرمن 19 ورشة عمل وندوة في مختلف مراكز دعم المنشآت في مدينة الرياض والمدينة المنورة ومحافظتَيْ الخبر وجدة، وذلك ضمن سلسلة الأسابيع المتخصصة.ويهدف هذا الأسبوع إلى إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للالتقاء بالمسؤولين وصناع القرار، وفتح قنوات تواصل مع نظرائهم لمناقشة التحديات، والتعرف على الفرص الجديدة التي يتيحها القطاع الصناعي الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التعرف على أهم الخدمات المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص والمعنية بالقطاع الصناعي؛ وذلك لتحفيز رواد الأعمال على ممارسة نشاطهم الصناعي بكل يسر وسهولة.وتضمنت ورش العمل عناوين مهمة، من أبرزها: التعريف بمنتجات بنك التنمية وتمويل المشاريع الصناعية، ورحلة رائد الأعمال الصناعي بمنطقة المدينة المنورة، فيما أقام مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر عدة ورش عمل، منها: رحلة صناعة منتجك الأول، ومدخل إلى الجانب المالي في المصانع. في حين أقام مركز دعم المنشآت في جدة عدة ورش عمل، من أبرزها: الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المركز الصناعي، والمستقبل والطاقة المتجددة.يشار إلى أن عدد المستفيدين من أسبوع الصناعة وصل حتى الآن إلى أكثر من 250 مستفيدًا. كما بلغ عدد المشاهدين عبر المنصات الافتراضية أكثر من 500 ألف مشاهد. فيما تستمر أنشطة الأسبوع حتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، وذلك في جميع مراكز دعم المنشآت التابعة للهيئة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى ورش عمل ولقاءات افتراضية، وذلك من خلال منصاتها الرسمية.يُذكرُ أن "منشآت" تسعى من خلال إقامة مجالس دعم المنشآت إلى فتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية، وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات في القطاعات كافة.// انتهى //18:19ت م0135