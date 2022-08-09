الرباط 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسشارك مركز الحوار الحضاري بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في ندوة افتراضية دولية اليوم حول موضوع "قضايا المناخ وأهمية التضامن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي عقدتها منصة "نومادهود" بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، بهدف تبادل المعارف والخبرات المرتبطة بالبيئة، وتعزيز دور الشباب في قمة المناخ "كوب 27"، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل.ومثل المنظمة في الندوة الخبيرة بالمركز الدكتورة هدى عبدالله المقيرحي، التي سلطت الضوء على البرامج والمبادرات والأنشطة التي تنفذها الإيسيسكو لتعزيز الحوار بين الحضارات والأجيال في مجال البيئة، مؤكدة ضرورة نشر الحوار البيئي القائم على احترام القيم الإنسانية ومبادئ الحق والعدالة والتسامح.كما أبرزت أن المنظمة تعمل على تعزيز ثقافة الحوار حول المناخ، وتطوير المنظومات البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال توظيف التقنيات البيئية الحديثة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الخضراء، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والسلام والأمن في دول العالم الإسلامي.// انتهى //19:05ت م0139