طرابلس 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسعبرت ليبيا عن استنكارها بالهجوم المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.وحمّلت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الضحايا ، مؤكدة وقوف الشعب الليبي إلى جانب الشعب الفلسطيني .ودعت المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين.// انتهى //19:09ت م0141