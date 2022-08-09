بروكسل 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، رصده لمبلغ 261 مليون يورو كدعم لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" على مدى السنوات الثلاث المقبلة.وأوضح الاتحاد، في بيان، أن المفوضية الأوروبية اعتمدت مبلغا إجماليا قدره 261 مليون يورو، سيمنح للأونروا على مدار ثلاث سنوات للمساهمة في توفير موارد مالية لها، ومساعدتها على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، متعهدا بتوفير تمويلات سنوية خلال الفترة (2022- 2024 ) بقيمة 82 مليون يورو.إلى ذلك، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية جوزيب بوريل ، في تصريحات، أن الاتحاد، بصفته شريكا طويل الأمد للوكالة الأممية، ملتزم بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لأنشطتها بما يدعم السلام والاستقرار في المنطقة.وتواجه وكالة الأونروا نقصا في التمويلات، مما اضطرها لمطالبة الدول المانحة بزيادة مساهماتها ودعمها لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين كالتعليم والصحة والغذاء. // انتهى //19:23ت م0142