القاهرة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" جيرد مولر.وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في إطار الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ (COP27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.// انتهى //19:24ت م0143