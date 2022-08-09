الرياض 11 محرم1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في الرياض اليوم، وفدًا برئاسة معالي مستشار الرئيس التشادي عيسى دوبران، بحضور سفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق بالمشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق في جمهورية تشاد، ومناقشة التحديات في المشروعات الجاري تنفيذها ووضع خطط لحلولٍ مستدامة.وأعرب مستشار الرئيس التشادي عن شكره وتقديره للجهود التنموية التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال إسهاماتها ودعمها للمشروعات الإنمائية في جمهورية تشاد على مدى السنوات الماضية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث أسهمت تلك المشروعات التنموية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية (7) قروض تنموية لتمويل (6) مشروعات وبرامج إنمائية لدعم قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والنقل والمواصلاتفي جمهورية تشاد، بقيمة تقدّر بأكثر من (131) مليون دولار، بالإضافة إلى منحتين للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا للمرحلتين الثالثة والخامسة بقيمة (13) مليون دولار، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.// انتهى //19:29ت م0145