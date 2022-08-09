الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأطلق نادي الصقور السعودي، اليوم، مسابقته "ريشة صقار" للفنون التشكيلية، التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي بإبراز موروث الصقور السعودي العريق، والتعبير عن رسالة الفن تجاه المحافظة على هذا الموروث.وأوضح النادي أن المسابقة هي مبادرة موجهة للفنانين والفنانات التشكيليين، بجوائز إجمالية تبلغ 120 ألف ريال، وتأتي ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2022، الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال الرياض خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل.وبيَّن نادي الصقور السعودي أن المشاركة تتم في 6 مسارات هي: (التجريدية - السريالية - الواقعية باستخدام السكين - الكولاج بخامات متعددة - النحت - التشكيل بالحرف العربي "حروفيات")، وللفنان الحرية التامة من حيث النمط والأسلوب في اختيار المدرسة التي ينتمي لها، حيث سيختار المعرض 18 فناناً لتمثيل المسارات الستة، بواقع 3 فنانين لكل مسار، وذلك لعرض أعمالهم في معرض الفنون الجميلة المصاحب لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وكذلك الرسم المباشر أمام الجمهور، في مسابقة تنتهي فعالياتها في اليوم الأخير للمعرض.ويدور محور المسابقة حول الصقور والصيد وبيئة الصيد بالصقور، ولا يسمح بالخروج عن هذا المحور، وأن يكون العمل مباشراً أمام الجمهور، إذ لابد من إنجاز العمل خلال 10 أيام (مدة المعرض)، قبل الساعة الثامنة مساءً من اليوم الأخير، تمهيداً لإعلان الفائزين بالمسابقة.وتوفر مسابقة "ريشة صقار" كل المتطلبات اللازمة من إستاندات وألوان وفرش وأحجار للنحت، ومن حق الفنان إحضار أدواته إذا رغب في ذلك، كما يخصص المعرض لجميع المتأهلين الـ 18 من الفنانين والفنانات جناحاً خاصاً، لعرض جميع أعمالهم التي يرغبون بعرضها للبيع.وأشار نادي الصقور السعودي إلى أنه خصص لجنة تحكيم لاستقبال 3 أعمال مقترحة فقط من الراغبين في المشاركة، يرسلونها عبر الرابط الإلكتروني التالي: [https://form.sfc.org.sa/ar/home/index]، حيث تستقبل اللجنة الأعمال التي يرغب الفنان بتقديمها أمام الجمهور حتى تاريخ 11 أغسطس الجاري، ويتم من خلالها تقييم أعماله المتقدمة للمسارات الفنية، على أن يتأهل 3 فنانين في كل مسار.وأبان النادي أن لجنة التحكيم المكونة من فنانين ذوي خبرة، ستعمل على تقييم جميع الأعمال المتقدمة للمسارات الفنية الستة، وسيُقدم للفائزين بالمركز الأول في كل مسار جائزة مالية تبلغ 20 ألف ريال.// انتهى //19:51ت م0150