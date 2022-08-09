الرباط 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.33 %، مسجلا 11.985,35 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 % ليستقر عند 970,93 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.53 % مسجلا 896,31 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 23,8 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 622,64 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:57ت م0151