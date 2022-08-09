ظهران الجنوب 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسجذبت بساتين الفاكهة الموسمية في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير السياح والزوار، للاستمتاع بمذاق إنتاجها، وبمناخها المعتدل، وطبيعتها البكر الخلابة، في ظل استمرار تساقط الأمطار, وارتواء بساتينها ومزارعها الخضراء.وأعادت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية، الحياة إلى المزارع, والحقول والبساتين الممتدة على أطراف أوديتها الغناء, كما يعد ارتفاع منسوب المياه في سدود وآبار المحافظة المتنشرة بمثابة خزن إستراتيجي, كونه يمكن الفلاحين من استخدامه وقت الحاجة؛ من أجل سقيا مزارعهم ومحاصيلهم الزراعية المختلفة عند انقطاع مياه الأمطار.يذكر أن بساتين ظهران الجنوب تشتهر بفاكهتها الموسمية كبساتين الرمان، والعنب، والفركس، والتين، والتي تشهد إقبالاً سنوياً في المواسم من قبل الزوار والسياح؛ نظراً لقيمتها الغذائية الغنية، ومذاقها اللذيذ.// انتهى //20:22ت م0152