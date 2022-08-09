جدة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجومَ الإرهابي الذي شنَّه مسلحون يوم أمس الأول ، على بلدة "تَسيت" في جمهورية مالي وأدَّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.وعبَّر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مالي، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.وتُجدِّدُ الأمانةُ العامة دعمَ وتضامنَ منظمة التعاون الإسلامي الكاملين مع حكومة وشعب جمهورية مالي في مواجهة الإرهاب بأشكاله كافة.// انتهى //20:26ت م0153