اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الثلاثاء 1444/1/11 هـ الموافق 2022/08/09 م واس
الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.16 .
اليورو 0.97.
الجنيه الإسترليني 0.82.
اليوان الصيني 6.75.
وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1812.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 20.45دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 932.2 دولارات للأوقية.
البلاديوم 2242.9 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكلٍّ من:
برنت 95.92 دولار أمريكية.
نايمكس خفيف 89.88 دولارًا.
نفط الغاز 977.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.77 دولارات.
غاز البروبان 5163 دولارًا.
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