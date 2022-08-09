جدة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسالتقى مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بجدة - اليوم - بالمندوب الدائم لجمهورية الصومال لدى المنظمة الدكتور إبراهيم آدم.واستعرضَ الحانبان سبلَ تعزيز التعاون والتشاور المتعدد في ظل أعمال وانشغالات المنظمة ومنظومة العمل الإسلامي المشترك بما يخدم القضايا الإسلامية في خضم التحديات الحالية.وناقشَ اللقاءُ مجالاتِ العمل الإسلامي المشترك،وسبل التنسيق فيما يخدمُ أهدافَ منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة أو المتفرعة أو المنتمية، وهو ما يعزِّزُ تحقيقَ أهداف المنظمة ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وصون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء.وثمَّنَ الدكتور آدم جهودَ حكومة المملكة الحثيثة نحو دعم الصومال في سبيل إحلال السلم الدائم وتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيداً بالدعم الإنساني السخي والإسهامات الإغاثية والتنموية المتعددة التي قدَّمَتها المملكةُ وما زالت تقدمُها عبر مركز الملكِ سلمانَ للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتنسيق والتعاون القائم بين المركز ومنظمة التعاون الإسلامي في سبيل خدمة العمل الإنساني الإسلامي المشترك.// انتهى //21:19ت م0157